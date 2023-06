Usa: Fed potrebbe lasciare invariati i tassi di interesse a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve sta valutando la possibilità di mantenere invariati i tassi di interesse alla prossima riunione in programma per il 13-14 giugno, tornando però ad una politica di rialzo durante l’estate. L’eventualità è stata ventilata da Philip Jefferson, che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha recentemente nominato all’incarico di vice governatore della Fed. Durante un discorso a Washington, Jefferson ha affermato che mantenere invariati i tassi alla prossima riunione “ci consentirebbe di valutare meglio gli effetti dei rialzi approvati finora”. L’economista ha comunque precisato che “ciò non significa che ulteriori rialzi non saranno approvati nel corso del ciclo corrente”. Anche il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, si è espresso a favore di un mancato rialzo dei tassi alla riunione di giugno. “Direi che possiamo prendere una pausa: se ulteriori rialzi dovessero rivelarsi necessari, avremo tutto il tempo di farlo alle riunioni successive”, ha spiegato, intervenendo ad un evento organizzato a Philadelphia. (Was)