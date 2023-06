Calcio: rigori ancora fatali per la Roma, il Siviglia vince l'Europa League

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigori ancora fatali per la Roma che perde la finale di Europa League contro il Siviglia alla Puksas Arena di Budapest. Dal dischetto sono stati decisivi gli errori di Mancini e Ibanez che hanno permesso al Siviglia di battere 5 a 2 la Roma, conquistando per la settima volta l'Europa League. Una Roma sfortunata che ha dato tutto in campo. E' la seconda volta che la squadra giallorossa perde una finale europea ai rigori, dopo la Coppa Campioni del 1984 contro il Liverpool. Inoltre è la seconda finale di Coppa Uefa/Europa League che la Roma perde dopo quella contro l’Inter nel 1991. Non sono bastati i 90 minuti regolamentari e i supplementari per assegnare la coppa. E' stata la partita più lunga di sempre nella storia del calcio: 146 minuti. Risultato sbloccato al 35' grazie ad una invenzione di Mancini che in verticale lancia Paulo Dybala che trova il corridoio centrale per colpire e portare in vantaggio la Roma. Un risultato tenuto dalla squadra di Mourinho fino al 55' del secondo tempo, quando arriva il pareggio del Siviglia. Una fortunata deviazione di Mancini, che intercetta un cross di Navas dalla sinistra e, nel tentativo di anticipare Ocampos, lo devia nella propria porta. Ma l'avvio di secondo tempo non aveva visto una buona Roma, rispetto alla prima frazione di gioco con la squadra giallorossa che aveva creato diverse occasioni da goal. Una gara, in generale, combattuta, con occasioni da entrambe le parti, soprattutto da parte della Roma che, però, non è riuscita a capitalizzare, anche se la squadra spagnola ha colpito un palo nel primo tempo. Una partita avvincente giocata tutta a ritmo elevato, frammentata solo dai falli in campo e da qualche incertezza arbitrale. Per Mourinho è la prima finale europea persa, con la Roma che non ce l'ha fatta a replicarsi in Europa dopo il trionfo in Conference nella scorsa stagione. (Rer)