Roma: piomba il silenzio sull'Olimpico e sulla città, delusione tra i tifosi giallorossi

- Piomba il silenzio sullo stadio Olimpico e anche sulla città. La finale di Europa League tra As Roma e il Siviglia disputata a Budapest è finita ai calci di rigore con la vittoria del club spagnolo. Fuori dallo stadio Olimpico, dove sono stati allestiti i maxi schermi per consentire a oltre 50 mila tifosi di seguire la partita a distanza, non si sentono più i cori che avevano animato fino pochi minuti prima le strade e i bar della zona e della Capitale. I tifosi sfilano sconsolati. C'è chi commenta la partita, chi borbotta insultando gli avversari, e chi si ferma nei bar limitrofi allo stadio a bere qualcosa. Pochi sventolano ancora le bandiere giallorosse. Tanti, invece, si limitano a fare ritorno a casa, in silenzio. (Rer)