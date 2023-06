Kosovo: Macron, responsabilità delle autorità nella situazione attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chiaramente una responsabilità delle autorità kosovare nella situazione attuale e un mancato rispetto di un accordo importante. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta a Bratislava al fianco dell'omologa Zuzana Caputova. "Le autorità kosovare hanno deciso di non rispettare l'accordo che era stato concluso e il processo che era stato lanciato sotto la mediazione europea nel quadro in cui siamo stati coinvolti con il cancelliere (Olaf) Scholz", ha detto Macron. Abbiamo indicato al Kosovo che "era un errore procedere a queste elezioni" nel quadro di una "quasi non partecipazione", ha aggiunto il presidente francese. (Frp)