Maltempo: Commissione Ue, alluvione Italia evento non isolato, rafforzare capacità risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- L'alluvione in Emilia Romagna è solo una degli eventi meteorologici estremi che stanno colpendo l'Europa per via del cambiamento climatico. A dirlo il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un dibattito sugli effetti dell'alluvione che ha colpito l'Italia nel corso della plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "È chiaro che l'Europa è al fianco dell'Italia, sia con una risposta rapida che a lungo termine, ma dobbiamo anche guardare al quadro generale. Questa crisi è solo uno dei tanti casi di eventi meteorologici estremi che si verificano con maggiore frequenza e intensità in tutto il mondo, a causa della crisi climatica. L'anno scorso, l'Europa ha assistito a una delle peggiori stagioni di incendi boschivi della storia recente, colpendo Paesi di tutto il continente, tra cui l'Italia. E due anni fa, alcune zone del Belgio e della Germania sono state devastate da inondazioni catastrofiche come quella di cui stiamo parlando oggi", ha detto. "Queste emergenze sono aggravate a tutti i livelli dalla crisi climatica. E sempre più spesso stanno superando le capacità nazionali di risposta. Dobbiamo quindi continuare a rafforzare il meccanismo di protezione civile dell'Ue di fronte a questa realtà sempre più pericolosa, costruendo la resilienza collettiva e migliorando la prevenzione, rafforzando la preparazione e aumentando la nostra capacità di risposta a livello nazionale ed europeo", ha aggiunto il commissario europeo. "Per questo motivo, lo scorso febbraio abbiamo stabilito i cinque obiettivi di resilienza alle catastrofi, per consentire ai Paesi di anticipare e resistere alle emergenze future. Dobbiamo mobilitare tutto ciò che abbiamo e accelerare la transizione verde, per realizzare un'Europa più sicura e più forte per i nostri cittadini", ha concluso. (Beb)