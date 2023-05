Usa: Bernie Sanders voterà contro l’accordo sul tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Bernie Sanders ha annunciato di non essere intenzionato a sostenere l’accordo raggiunto dalla Casa Bianca e dalla leadership repubblicana al Congresso per alzare il tetto del debito federale. In una nota, il senatore del Vermont ha affermato che “c’è da dire che il compromesso avrebbe potuto essere anche peggio, ma non posso appoggiarlo”. Sanders, che pur essendo indipendente appoggia i democratici al momento delle votazioni in aula, è il primo senatore a contestare pubblicamente l’accordo sul debito federale, affermando di non essere d’accordo alle disposizioni riguardanti il contrasto al cambiamento climatico e il mercato del lavoro. (Was)