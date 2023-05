Amministrative: Tajani, Forza Italia guarda con fiducia al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "guarda con fiducia al futuro. Oggi all’assemblea nazionale di Forza Italia giovani abbiamo parlato dei risultati elettorali. Gli italiani premiano il nostro lavoro per un’Italia protagonista in Europa, che crei opportunità e crescita per le presenti e le nuove generazioni". Lo ha scritto su Twitter il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. (Res)