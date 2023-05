Medio Oriente: condannati all'ergastolo due palestinesi per aver ucciso un israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale militare israeliano ha condannato all'ergastolo due palestinesi, Youssef Sameeh Assi e Yahya Marei, per aver compiuto un attacco mortale nell'insediamento di Ariel, in Cisgiordania, lo scorso anno. Assi e Marei hanno sparato contro Vyacheslav Golev e Victoria Fligelman, entrambi responsabili della sicurezza nell'insediamento il 29 aprile 2022. Golev ha usato il suo corpo per proteggere la sua fidanzata dalla pioggia di proiettili, salvandole la vita. Assi e Marei sono stati condannati per aver causato intenzionalmente la morte di Golev, per il tentato omicidio di Golev e per possesso di armi. I due palestinesi dovranno anche pagare un totale di 3 milioni di shekel (circa 800.000 di dollari) alle famiglie Golev e Fligelman.(Res)