Italia-Turchia: Meloni si congratula con Erdogan per la sua rielezione

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al capo dello Stato della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, "per congratularsi con lui per la sua rielezione". Lo riferisce su Twitter la Direzione per le comunicazioni della Turchia. "Congratulandosi con il presidente Recep Tayyip Erdogan per il suo successo elettorale, il primo ministro Meloni ha espresso il desiderio che i risultati elettorali siano di buon auspicio per il popolo turco", aggiunge il tweet. (Tua)