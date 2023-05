Brasile: Amnesty critica Lula, violazioni in Venezuela non sono "narrativa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'incontro con Maduro il presidente Lula aveva sancito una ripresa piena delle relazioni bilaterali, interrotte nel corso del governo del predecessore, Jair Bolsonaro. In un passaggio della conferenza stampa, Lula ha criticato le politiche "anti-venezuelane" e "guidate dal preconcetto", messe in campo da Stati Uniti e Unione europea (Ue), aggiungendo che il Venezuela ha bisogno di diffondere la sua "narrativa" sulla situazione politica ed economica del Paese per contrastare le "narrative" costruite dagli oppositori sulla scena internazionale. Maduro non si recava in Brasile dal 2015, quando presenziò alla cerimonia di insediamento di Dilma Rousseff come presidente. (segue) (Brb)