Kosovo: fonti stampa Belgrado, bandiere serbe e stella di David appese su filo spinato

- Bandiere serbe e una stella di David sono state appese sul filo spinato che la missione Nato in Kosovo (Kfor) ha installato stamane davanti agli edifici dei comuni nel nord del Paese, a maggioranza serba. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Rts", secondo cui i cittadini serbi riuniti da stamane in protesta hanno appeso delle bandiere serbe sul recinto di filo spinato messo a protezione del comune di Zvecan e una stella a sei punte su fondo giallo in quello di Leposavic. L'ex sindaco dello stesso comune di Zvecan, Dragisa Milovic, ha affermato che Rados Petrovic e Dusan Obrenovic, i due serbi arrestati dopo gli scontri e consegnati due giorni fa dalle forze della Kfor alla polizia del Kosovo, sono stati trasferiti dalla stazione di Mitrovica al tribunale di Pristina. Secondo lo stesso Milovic, i due dovrebbero comparire davanti al giudice già oggi. Intanto, il ministero della Difesa di Belgrado ha annunciato che il suo titolare, Milos Vucevic, è arrivato a Raska, dove è di stanza una parte delle forze armate, per tenere un incontro con gli alti ufficiali in cui verrà discussa l'attuale situazione di sicurezza. (Seb)