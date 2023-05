Maltempo: commissario Ue Lenarcic, a fianco dell'Italia per ricostruzione e prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è a disposizione per aiutare l'Italia a riprendersi dall'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. A dirlo il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un dibattito sugli effetti dell'alluvione che ha colpito l'Italia nel corso della plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Non si tratta di semplice retorica, siamo pronti con diversi fondi a sostenere la ricostruzione di cui l'Italia ha bisogno. Nel 2012 la regione Emilia Romagna è stata purtroppo colpita da terremoti devastanti. In risposta è stato attivato il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per aiutare il Paese. Oggi il fondo è di nuovo pronto ad essere attivato, a seguito di una richiesta dell'Italia e agendo nei limiti delle sue disponibilità di bilancio", ha detto. "La Commissione è pronta a sostenere le autorità italiane nella preparazione della domanda, e possiamo mobilitare la riserva di crisi agricola europea per sostenere gli agricoltori che hanno perso raccolti e macchinari", ha aggiunto. (segue) (Beb)