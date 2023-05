Decreto Pa: Avs, ottenuto audizione Corte conti, accantonato emendamento contestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla norma proposta dal governo "per imbrigliare la Corte dei conti abbiamo chiesto poco fa una audizione con il presidente Guido Carlino. Ricordiamo che l’emendamento da noi fortemente contestato pretende di intervenire sulla Corte dei conti in quanto organo della Pubblica amministrazione - per giustificare l’ammissibilità dell’emendamento, in totale spregio del principio della separazione dei poteri. Per ora l’emendamento è stato accantonato e sarà votato per ultimo solo dopo l’audizione con la Corte dei conti". Lo affermano Filiberto Zaratti e Franco Mari, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, dopo una interruzione della commissione Affari costituzionali dove è in corso la discussione sul decreto legge sulla Pubblica amministrazione. (Rin)