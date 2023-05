Brasile: Hrw critica Lula, frustrante vederlo adulare Maduro nonostante repressioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un segreto – continua Hrw - che il governo Maduro abbia preso il controllo del parlamento venezuelano e abbia subordinato a sé la magistratura. Gli osservatori elettorali hanno documentato condizioni che minano l'equità e la trasparenza delle recenti elezioni. Inoltre, ci sono stati 15.700 arresti per motivi politici dal 2014, con più di 280 detenuti politici attualmente detenuti". "Il governo di Maduro ha anche provocato una delle più grandi crisi migratorie del mondo: 7,2 milioni di venezuelani sono fuggiti dal 2014, quasi sei milioni in altri paesi dell'America Latina e dei Caraibi, compreso il Brasile. Le Nazioni Unite hanno riferito che la denutrizione in Venezuela è la più alta nella regione, colpendo 6,5 milioni di persone", conclude Hrw. (segue) (Brb)