Brasile: Banca europea per gli investimenti aprirà una filiale nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mourinho ha annunciato anche la firma di una partnership con la Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) e con la cooperativa di credito Sicredi per investimenti nelle energie rinnovabili. Attraverso l'accordo, l'istituzione europea mette a disposizione 200 milioni di euro per finanziare piccoli progetti di energia solare. La cooperativa contribuirà con lo stesso importo al progetto, per un totale di 400 milioni di euro. Con il Bndes, l'idea è di lavorare insieme allo sviluppo di strumenti finanziari che consentano investimenti privati europei in obbligazioni verdi. Mourinho ha affermato che "anche i progetti di riforestazione e sostenibilità economica per la popolazione dell'Amazzonia sono al centro del lavoro congiunto con la banca di sviluppo brasiliana". (segue) (Brb)