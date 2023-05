Brasile: Banca europea per gli investimenti aprirà una filiale nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso, la Banca europea ha prestato 1,7 miliardi di euro all'America Latina, un record storico per l'istituto. Di questo importo, al Brasile sono andati circa 700 milioni di euro. Oltre al peso economico e demografico del Paese, all'interesse europeo per il Brasile pesano le maggiori opportunità di investimento nella transizione energetica. "La democrazia è importante per garantire l'attuazione delle politiche e per mantenere la credibilità politica e istituzionale ed è quello che vogliamo fare con tutti i Paesi. Il Brasile ha un nuovo governo, con un nuovo slancio, che riconosce una serie di problemi che fino a poco tempo fa non erano stati riconosciuti, come la deforestazione in Amazzonia e l'impegno per le energie rinnovabili", ha concluso Mourinho. (Brb)