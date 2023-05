Commercio: Lollobrigida, valorizzazione made in Italy punto centrale governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lollobrigida aggiunge: "Un altro fondo da 3 milioni di euro, sempre per ciascuno degli anni 2024 e 2025, viene istituito per la valorizzazione della biodiversità e del miglioramento genetico delle specie e razze animali allevate in Italia. Inoltre, viene creato un Osservatorio nazionale, presso il Masaf, per mantenere e valorizzare le infrastrutture storiche e paesaggistiche utilizzate dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione e l'alpeggio. Ulteriori misure di sostegno sono previste per il settore fieristico nazionale, con finanziamenti specifici alle imprese e incentivi per iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo per aumentare la presenza all'estero degli operatori fieristici. Queste misure testimoniano l'impegno del governo Meloni per il made in Italy, che è perno dell'economia nazionale, e come tale va sostenuto riconoscendo l'eccellenza come un elemento trainante". (Com)