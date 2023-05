Sanità: dispositivi tecnologici aiutano i medici e i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo decennio l’utilizzo massiccio di dispositivi tecnologici ha apportato una vera e propria rivoluzione nel rapporto del cittadino con la propria salute. Non è un caso che sempre più aziende, veri e propri colossi come IBM , pongano sempre maggiore attenzione alla tecnologia applicata all’assistenza sanitaria. Inizialmente non si è trattato di una svolta positiva, poiché molti utenti hanno iniziato ad effettuare autodiagnosi partendo proprio dalle ricerche in rete. Si è pensato di poter fare a meno di figure professionali e di poter individuare e risolvere in autonomia i differenti problemi di salute.Questa spinta è stata anche incentivata da situazioni varie: lunghe code dal medico, difficoltà a mettersi in comunicazione con lo specialista, problemi nella gestione delle pratiche burocratiche. Di fatto, però, anche per le patologie più innocue è sempre imprescindibile la presenza di un professionista. Per questo ci si è messi all’opera per elaborare sistemi che facilitassero la comunicazione tra pazienti e medici. In tal caso la tecnologia ha dato un importante contributo. È nato così il gestionale ambulatorio medico , che oggi non è più solo ad appannaggio degli specialisti, ma anche dei medici di base, che sono tra le categorie che più hanno tratto giovamento dai software in questione. I medici di base, infatti, sono il primo punto di riferimento dei cittadini e in particolare per gli anziani. Il loro intervento è fondamentale per fare la differenza anche in termini di prevenzione. Il gestionale consente loro di organizzare in modo rigoroso e semplice le prenotazioni così come le richieste dei pazienti.I medici che l’hanno adottato hanno ridotto di gran lunga il numero di chiamate, ma soprattutto la facilità di utilizzo ha rasserenato anche la vita dei pazienti. Quest’ultimo può contare sulle notifiche di promemoria degli appuntamenti, sulla possibilità di visionare le ricette in qualsiasi momento, che sono anche più chiare rispetto a quelle spesso illeggibili scritte a mano. Insomma, per entrambi c’è un risparmio di tempo, energie e in alcuni casi anche di costi.Comunicare con il proprio medico, ricevere le prescrizioni ed effettuare una visita sono operazioni più semplici da svolgere sia nella sanità pubblica che in quella privata. Altra cosa importante è che tutti i pazienti possono accedere alle cure senza distinzioni. Si tratta di tanti traguardi importanti, quando la finalità è potersi curare in modo adeguato.Sappiamo, infatti, quanto sia già di per sé stressante combattere con malanni o addirittura patologie gravi. Dunque, c’è solo da augurarsi che si avviino iniziative virtuose finalizzate a digitalizzare sempre di più medici e pazienti per garantire a tutti cure sanitarie di qualità. (Rin)