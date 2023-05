Decreto Siccità: Petrucci (Fd'I), pacchetto misure concrete per problema ormai endemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto legge Siccità, "approvato oggi in Senato, l'Italia si dota di un pacchetto di misure che, per la prima volta, ci consente di affrontare organicamente l'ormai cronica scarsità di risorse idriche che da tempo interessa la nazione. Non si tratta più di un tema emergenziale ma di una condizione endemica in cui versa gran parte del territorio. Dopo anni di immobilismo e inadeguatezza diamo un forte segnale di controtendenza, perché se è vero che i fenomeni della natura sono per certi versi imprevedibili, è altrettanto vero che noi siamo in grado di prepararci in maniera sistematica per mitigarne il più possibile gli effetti. Lo facciamo attraverso provvedimenti come l'istituzione di una cabina di regia per il costante monitoraggio delle necessità e di tutti i teatri di crisi, la nomina di un commissario straordinario, le incisive semplificazioni procedurali per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture idriche di cui abbiamo estremo bisogno, il rafforzamento del dialogo a diversi livelli istituzionali, i poteri di sostituzione. Governo e maggioranza stanno affrontando con determinazione sin dal loro insediamento tutte le grandi questioni ancora aperte e, anche in questo caso, ci assumiamo le responsabilità di condurre in porto il programma per il quale i cittadini di hanno dato fiducia". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Simona Petrucci, relatrice in Aula del provvedimento. (Rin)