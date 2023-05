© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iter di approvazione dell’accordo per alzare il tetto del debito federale “sta andando come previsto”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti. “Credo che le cose stiano andando come previsto, e mi auguro che entro stasera ci sia l’approvazione da parte della Camera dei rappresentanti”, ha detto. (Was)