Governo: da Cdm via libera a ddl per promozione e tutela made in Italy

24 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto all’introduzione di disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Le nuove norme intervengono al fine di sostenere lo sviluppo delle produzioni nazionali d’eccellenza e promuovere la tutela e la conoscenza delle bellezze naturali, del patrimonio culturale e delle radici culturali nazionali, in Italia e all’estero, alla valorizzazione dei mestieri e al sostegno dei giovani. Si stabilisce che le misure di promozione e incentivazione siano coerenti con il principio di sostenibilità ambientale della produzione, con la transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione nella salvaguardia delle peculiarità artigianali, con l’inclusione sociale e la valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e con il principio di non discriminazione tra le imprese. Di seguito alcune tra le principali misure previste, suddivise per ambiti d’intervento. Nell’ambito delle filiere strategiche nazionali, si prevedono misure a favore delle imprese, tra le quali: l’istituzione del Fondo nazionale per il made in Italy, per l’attrazione di capitali e la realizzazione di investimenti governativi diretti e indiretti, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro; il rifinanziamento o la rimodulazione d’incentivi specifici (rifinanziamento a decorrere dal 2024 del cosiddetto “Voucher 3i” per l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione); misure di sostegno per l’imprenditoria femminile; misure a favore delle filiere legno-arredo, fibre tessili naturali, ceramica, nautica da diporto; disposizioni in materia di pubblico approvvigionamento di forniture di qualità; informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta). (segue) (Com)