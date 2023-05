Ucraina: Casa Bianca, non sta a noi dire a Kiev dove colpire ma non sosteniamo attacchi in territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non dicono all’Ucraina dove colpire, né come organizzare le operazioni militari: si tratta di una decisione che spetta alle autorità di Kiev. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Detto ciò, siamo stati molto chiari, privatamente e pubblicamente: non sosteniamo, né incoraggiamo attacchi in territorio russo, tantomeno utilizzando equipaggiamenti forniti dagli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Kiev hanno assicurato a Washington che gli F-16 non saranno utilizzati per attaccare il territorio russo. (Was)