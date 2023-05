Cultura: Baglio (Pd), bene delibera su arene estive, è valore per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la commissione Cultura "ha dato il via libera allo schema di delibera che promuove la programmazione in tutte le arene estive, che precede l'atto di Giunta. Roma in questi anni si è arricchita di una programmazione culturale diffusa sul territorio che ha permesso eventi di livello internazionale e di carattere popolare e inclusivo. Nei luoghi della città in cui prima non c'era nulla portiamo aggregazione, valore, cultura per tutti" dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. (Com)