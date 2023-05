Governo: Cdm approva Codice comportamento dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento concernente modifiche al decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, numero 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165”. Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata ed è stato acquisito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)