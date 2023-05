Pnrr: in Cdm informativa Fitto su attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla terza Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr, approvata dalla Cabina di regia svoltasi quest’oggi. La Relazione fornisce il quadro complessivo dell'attuazione del Piano e descrive le iniziative del governo mirate ad accelerare la realizzazione degli investimenti e delle riforme nel pieno rispetto dei termini concordati a livello europeo. A tal riguardo, la Relazione illustra il percorso di aggiornamento e revisione del Pnrr attualmente al centro delle interlocuzioni con la commissione europea. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)