Italia-Israele: lanciato a Roma il gruppo interparlamentare Transatlantic Friends of Israel

Difendere il diritto all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele e preservare i suoi valori che lo rendono l'unica democrazia del Medio Oriente. Questo l'obiettivo del gruppo di lavoro interparlamentare Transatlantic Council of Israel che ora vede anche l'Italia tra i suoi partecipanti. Il lancio del gruppo interparlamentare in Italia è stato presentato oggi nel corso di un evento organizzato al Senato promosso dal senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, a cui hanno preso parte tra gli altri l'ambasciatore di Israele a Roma, Alon Bar, l'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti, Shawn Crowley, e il direttore dell'American Jewish Committee (Ajc) Transatlic Institute, Daniel Schwammenthal. Nel suo intervento l'ambasciatore Bar ha ricordato che "Israele è sotto attacco", da un lato, da parte dell'Iran e dai suoi delegati nella Striscia di Gaza e in Libano, mentre dall'altro è oggetto di una "campagna di demonizzazione e delegittimazione all'interno degli organismi delle Nazioni Unite".