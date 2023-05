Italia-Israele: lanciato a Roma il gruppo interparlamentare Transatlantic Friends of Israel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore ha ringraziato l’Italia per il sostegno manifestato allo Stato ebraico nelle votazioni nei vari organismi onusiani. Il diplomatico ha inoltre auspicato il sostegno italiano anche alla riunione del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite di giugno che vedrà la presentazione di una dichiarazione sulla discriminazione dei confronti di Israele. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto per fermare la campagna di odio contro” lo Stato ebraico, ha affermato il diplomatico che espresso il suo ringraziamento per la partecipazione all’evento organizzato al Senato degli ambasciatori di Bahrein e Marocco, rispettivamente Nasser Mohammed al Balooshi e Youssef Balla. Da parte sua l’incaricato d’affari degli Stati Uniti, Crowley, ha accolto con favore l’adesione dell’Italia al gruppo che raccoglie parlamentari di altri 23 Paesi, tra cui Usa, Canada e Norvegia. “Questi gruppi forniscono sostegno al dialogo con Israele evidenziando il ruolo del Paese di baluardo della democrazia in Medio Oriente”. In particolare, Crowley ha citato gli sforzi condotti per fare pressioni sull’Unione europea per l’inclusione del movimento sciita libanese Hezbollah e dei Guardiani della rivoluzione iraniana nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. (segue) (Res)