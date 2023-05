Italia-Israele: lanciato a Roma il gruppo interparlamentare Transatlantic Friends of Israel (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Scurria, promotore dell’iniziativa, ha affermato che il gruppo “prende forma in un momento di grave crisi internazionale” caratterizza dalla guerra in Ucraina, definendo preoccupanti gli attacchi che Israele subisce dalle organizzazioni terroristiche e che rischiano di accendere un nuovo conflitto. Secondo il senatore è quindi “importante rinsaldare legami naturali tra Paesi”. Citando i valori condivisi con lo Stato di Israele, Scurria ha affermato che con la nascita del gruppo interparlamentare l’Italia vuole “testimoniare e rafforzare” la sua amicizia e alleanza con lo Stato ebraico “e dimostrare che di libertà e democrazia non ce n è mai abbastanza”. (Res)