Governo: dal Cdm via libera a nomine

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del presidente, Giorgia Meloni, la conferma del prefetto, dottoressa Maria Grazia Nicolò, nell’incarico di commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, numero 400; su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il conferimento dell’incarico di direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale al ministro plenipotenziario, Alessandro De Pedys. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)