Roma: finale Europa League, in migliaia all'Olimpico tra bandiere e sciarpe giallorosse

- Tutto pronto per la finale di Europa League. Quando mancano ancora pochi minuti al fischio di inizio della partita tra As Roma e il Siviglia, gli ultimi tifosi si affrettano per entrare allo stadio Olimpico. La partita, infatti, nonostante verrà disputata alle ore 21 allo stadio di Budapest, verrà vista anche dai maxischermi disposti allo stadio della Capitale. Per garantire l'afflusso e il deflusso in sicurezza degli oltre 50 mila sostenitori della Roma, sono stati impiegati circa mille agenti di polizia, come disposto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Bandiere e sciarpe giallorosse sventolano fuori dalle auto per le principali strade della Capitale. Appese agli scooter, agli specchietti delle auto, o portate in mano, mentre i clacson suonano. Questa è la fotografia fin dal primo pomeriggio. Arrivando allo stadio, si vedono tifosi nei bar che bevono birra e scherzano con gli amici in attesa di salire sugli spalti, quasi tutti indossando la magliette dei giocatori della squadra giallo rossa, Dybala e Totti tra tutti. (segue) (Rer)