Roma: finale Europa League, in migliaia all'Olimpico tra bandiere e sciarpe giallorosse (2)

- Fumogeni giallorossi e trombette in piazza Mancini, a poco meno di un chilometro dallo stadio dove bar e chioschi sono presi di assalto. Sul lungotevere, invece, all’altezza di Ponte Duca D’Aosta diverse macchine dei vigili urbani direzionano il traffico mentre le bancarelle vendono sciarpe e gadget. In piazza De Bosis, dove si sono riversati migliaia di tifosi di tutte le età, occupando la strada e ostacolando il passaggio dei mezzi, c'è aria di festa: tra le centinaia di bandiere bandiere giallo rosse sventolate e i petardi fatti scoppiare, sono stati accesi fumogeni con i colori della squadra, tanto che in alcuni punti non si riusciva a vedere a più di un metro di distanza. Tanti i sostenitori che hanno cantato cori: "Non mi stanco mai di te, Forza Grande Roma alè", "si si vincerà, questa Roma vincerà "sono solo alcuni dei canti a sostegno della Roma. Il tutto mentre venditori ambulanti hanno distribuito birre e caffè borghetti. Sull'asfalto sono state abbandonate bottiglie di vetro, carte e rifiuti di ogni tipo, rendendo complicato il passaggio dei mezzi. A presidiare la piazza alcune camionette della polizia di stato e della polizia locale, nonché il personale dei carabinieri. I cori e i fumogeni sono arrivati anche ai principali ingressi allo stadio, dove l'afflusso è stato ordinato. (Rer)