Maltempo: commissario Ue Lenarcic, a fianco dell'Italia per ricostruzione e prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha proseguito Lenarcic, l'Emilia Romagna ha programmato l'utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, per affrontare i rischi idrogeologici e di alluvione nella regione, affrontando le sfide che deve affrontare attualmente. "La Commissione è in contatto con la regione per verificare se sia necessaria un'ulteriore riprogrammazione per affrontare l'emergenza", ha dichiarato. "Continueremo a sostenere l'attuazione del Pnrr dell'Italia, investendo 6 miliardi di euro per attuare riforme e investimenti volti a ridurre i rischi idrogeologici. E questa cifra potrebbe salire a 8,5 miliardi di euro. Inoltre, i fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 hanno stanziato 1,3 miliardi di euro per combattere i rischi idrogeologici in Italia. Quindi è chiaro, l'Europa è al fianco dell'Italia, sia con una risposta rapida che a lungo termine, sostenendo la ripresa e la resilienza del Paese", ha concluso. (Beb)