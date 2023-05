© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria, ha discusso oggi con il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia "dello svolgimento del prossimo dialogo strategico bilaterale ad Algeri e della settimana culturale algerina in Italia, oltre a questioni regionali e internazionali di comune interesse". Lo riferisce su Twitter l'ambasciata d'Algeria in Italia. (Res)