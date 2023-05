Maltempo: Commissione Ue, rimossa acqua che allagherebbe 12 volte regione Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Emilia-Romagna, le squadre europee di soccorso europeo hanno rimosso abbastanza acqua da sommergere la regione di Bruxelles di un metro per oltre dodici volte. A dirlo il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un dibattito sugli effetti dell'alluvione che ha colpito l'Italia nel corso della plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Quando all'inizio di questo mese, la regione dell'Emilia-Romagna è stata colpita da una catastrofe, il Paese ha chiesto aiuto all'Europa. Sono orgoglioso di dirvi che l'Ue ha risposto immediatamente dopo aver ricevuto le richieste di assistenza italiane", ha detto. "Meno di 24 ore dopo che l'Italia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue, il 20 maggio, nove Stati membri hanno offerto la loro assistenza, mostrando la solidarietà europea al suo meglio. I primi soccorritori di Slovacchia e Slovenia sono stati sul posto in meno di 48 ore. Le squadre francesi e belghe si sono unite poco dopo, lavorando a fianco dei soccorritori nazionali, per combattere le inondazioni, gli straripamenti dei fiumi e le frane che hanno colpito la regione", ha aggiunto. "Quattro squadre, composte da circa 130 operatori specializzati in attrezzature di pompaggio pesanti, sono presenti nella regione. Finora hanno evacuato una quantità d'acqua sufficiente a sommergere di un metro la regione centrale di Bruxelles per oltre 12 volte", ha concluso. (Beb)