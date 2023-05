Sociale: Sinigallia (Progetto Arca), cucina mobile idea fantastica, stanotte subito operativa a Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel periodo del covid i senza fissa dimora si sono ritrovati da un giorno all'altro senza nessuno in strada. Tutte le docce erano chiuse, le mense anche. È stato un grosso problema, e ci siamo inventati la cucina mobile. Un'idea fantastica avuta una notte da un volontario". Lo ha raccontato il presidente di fondazione Progetto Arca, Luca Sinigallia, intervenendo dal palco della presentazione del rapporto "Sussidiarietà e... Sviluppo sociale" realizzato da Fondazione per la Sussidiarietà con Istat. "Stanotte - ha spiegato - sono sbarcate 600 persone con la nave di medici senza frontiere e noi in un'ora eravamo con la cucina mobile al porto di Bari e abbiamo dato cibo fino alle 4 di notte". (Rem)