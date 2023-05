Veneto: Martella (Pd), attivare subito Osservatorio regionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivare subito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo ha chiesto Andrea Martella, segretario veneto del Pd, dopo un caso a Piombino Dese. "L'ennesima tragedia - ha spiegato - questa volta avvenuta a Piombino Dese con la morte di un operaio in una cava, ci richiama ad alzare il livello di attenzione sulla questione della sicurezza sul lavoro. Serve attivare immediatamente un Osservatorio regionale sulla sicurezza con istituzioni e parti sociali per contrastare un fenomeno che in Veneto ha raggiunto livelli intollerabili. Auspichiamo che la Regione si attivi subito. Come Partito democratico nei mesi scorsi abbiamo presentato un documento articolato su 10 proposte per una nuova cultura della sicurezza sul lavoro. Su questo tema, così delicato e importante, assicuriamo il massimo impegno e una leale collaborazione istituzionale al fine di ridurre il numero di vittime e innalzare gli standard sicurezza". (Rev)