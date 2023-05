Polonia: commissario Ue Reynders chiede spiegazioni su legge su influenze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, ha inviato una lettera alle autorità della Polonia, su richiesta della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per chiedere informazioni sulla nuova legge che istituisce una commissione d'inchiesta sull'influenza russa. "La Commissione è molto preoccupata per l'adozione di questa nuova legge, che crea una commissione speciale per indagare sull'influenza russa sulla sicurezza interna della Polonia tra il 2007 e il 2022", si legge nella lettera. "Questa nuova legge solleva serie preoccupazioni in termini di conformità con il diritto dell'Unione europea, in quanto conferisce poteri significativi a un organismo amministrativo che potrebbe essere utilizzato per escludere individui dalle cariche pubbliche e quindi limitare i loro diritti", continua il testo. "Nella nostra telefonata di ieri, vi siete offerti di fornire oggi alla Commissione un'analisi della legge in questione. Con la presente vi chiedo gentilmente di fornire senza indugio tale analisi e tutti i documenti pertinenti relativi al processo legislativo. Ciò comprende anche i pareri delle parti interessate, tra cui il difensore civico e gli uffici legislativi del Sejm e del Senato, e qualsiasi altro documento ritenuto rilevante. Questi documenti saranno importanti per la valutazione della Commissione al fine di decidere i possibili passi successivi", conclude Reynders nella missiva. (Beb)