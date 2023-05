Fvg: opposizioni, assessore alle Attività produttive in conflitto di interessi, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dimissioni immediate dell’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, per conflitto di interessi. È la richiesta avanzata oggi da tutte le opposizioni in Consiglio regionale, nel corso di una conferenza stampa indetta dopo la seduta d’aula. Rispondendo a un’interrogazione Bini ha ammesso di essere dirigente della Euro&Promos, società multiservizi attiva in regione al servizio di imprese private e pubbliche, tra cui anche il comune di Trieste, negando però ogni conflitto. “La mia posizione lavorativa è proseguita come dirigente d’azienda senza ulteriori incarichi, senza che da ciò siano poi derivate situazioni di conflitto di interesse tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Euro&Promos”, ha detto Bini. Conflitto di interessi che, invece, per le opposizioni è “palese”. “Ha dichiarato il falso in questi anni, ha sempre detto che non aveva ruoli di responsabilità dentro Euro&Promos e invece scopriamo oggi dalle sue parole che è un dirigente dell’azienda e quindi ha responsabilità nella gestione dell’azienda stessa”, ha detto Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg. Diego Moretti, capogruppo del Partito democratico, definisce “inaccettabile” il silenzio del presidente Massimiliano Fedriga, a cui chiede di intervenire con il ritiro delle deleghe. “La questione non è di rispetto della legge, questo è un tema politico, di opportunità, di etica, di morale che mai come in questo momento i cittadini chiedono a chi fa politica, soprattutto da chi riveste ruoli importanti come quello di assessore regionale”. (Frt)