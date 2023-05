Salute: caduta dei capelli nell’uomo, i possibili risvolti psicologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della caduta dei capelli nell’uomo è un fenomeno molto diffuso. Un’altissima percentuale di popolazione maschile, infatti, ne è interessata, anche in età piuttosto giovane; ma quali sono i legami con il benessere psicologico? Nel porsi questa domanda si pensa subito al fatto che le condizioni di forte stress possano favorire il processo di caduta, come confermato anche in questo autorevole approfondimento sulla caduta dei capelli nell'uomo a cura del centro medico e chirurgico tricologico Tricomedit Group.Bisogna sottolineare che la perdita dei capelli, essendo considerata un fattore negativo dal punto di vista estetico, potrebbe comportare una perdita di autostima più o meno accentuata, quindi potrebbe far sentire la persona meno sicura di sé. Il vedersi meno attraenti potrebbe scoraggiare a voler fare nuove conoscenze, riducendo la sfera relazionale e, nei casi più gravi, limitando anche la sfera amicale. E ciò, ovviamente, porterebbe a ripercussioni negative sulla socialità della persona e, in generale, sulla sua qualità della vita. Il fatto che il cambiamento del proprio aspetto fisico sia, spesso, piuttosto repentino, potrebbe accentuare il disagio e questo potrebbe rivelarsi emotivamente più pesante se la calvizie si manifesta in un soggetto di giovane età. Il quadro che viene a delinearsi, ovvero il fatto di vedersi meno piacevoli dal punto di vista estetico, dunque, anche meno attraenti, potrebbe avere anche dei risvolti sull’umore. Questo nuovo sentimento di disagio si potrebbe riflettere in altri ambiti della vita, sia personale che lavorativa.Le sfaccettature, come visto, sono molteplici, e il rischio è che si scatenino dei veri e propri circoli viziosi: perdita di autostima, stress, ansia e depressione potrebbero divenire aspetti negativi in grado di alimentarsi l’uno con l’altro. È inutile sottolineare che bisogna assolutamente evitare che questo avvenga: ma in che modo? Da un lato approcciarsi a questo cambiamento con un atteggiamento psicologico propositivo. Bisogna avere ben chiaro che sebbene la perdita di capelli possa, effettivamente, rivelarsi antiestetica, oggi che la scienza è andata avanti con la ricerca e mette a disposizione ottime soluzioni che rallentano la caduta dei capelli ed altre che ne favoriscono la ricrescita di fronte ad una perdita di sicurezza o un inferiore desiderio di vivere momenti di socialità, rivolgersi ad uno specialista esperto nel settore tricologico è la scelta migliore. Qualora ce ne fosse la necessità, anche la consulenza di un professionista della sfera psicologica potrebbe essere utilissima per ritrovare il giusto equilibrio. Esistono tantissime opportunità per risolvere il problema della caduta dei capelli, dalle cure rigenerative personalizzate fino all’autotrapianto di ultima generazione. Con entrambe le soluzioni si può ottenere un risultato piacevole ed estremamente naturale. (Rin)