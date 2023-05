Spagna: ex presidente Aznar, decisione Sanchez di anticipare elezioni è una mossa "disperata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex presidente del governo spagnolo del Partito popolare (Pp), Jose María Aznar, la decisione di anticipare le elezioni al 23 luglio è un "atto disperato" del capo dell'esecutivo, Pedro Sanchez, per "evitare un processo politico" all'interno del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) dopo i risultati delle elezioni comunali e regionali dello scorso fine settimana. Secondo Aznar, con questa mossa Sanchez sta cercando di assicurarsi che il suo partito "non lo rimuova" come candidato alla presidenza del governo. Tuttavia, l'ex premier si è detto convinto che il 23 luglio gli spagnoli "ratificheranno" il sostegno espresso alle urne al Pp che ha avuto risultati "clamorosi e spettacolari". Per Aznar, le elezioni amministrative hanno dimostrato che in Spagna "c'è il desiderio di una maggioranza sociale che vuole il cambiamento ed è stanca di scontri e radicalismo, radicalismo e di minoranze estremiste che vogliono governare il Paese". (segue) (Spm)