Spagna: ex presidente Aznar, decisione Sanchez di anticipare elezioni è una mossa "disperata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver assicurato di vedere il leader dei popolari Alberto Nunez Feijoo "molto ben concentrato", Aznar ha evidenziato che ci sono due elementi essenziali per la campagna che sta iniziando: in primo luogo, la difesa dell'unità costituzionale della Spagna contro i "tentativi separatisti" e gli "ex terroristi" che hanno la "complicità" dell'attuale esecutivo. E, in secondo luogo, l'impegno per una società "aperta, dinamica e competitiva" che dia più opportunità alla Spagna". (Spm)