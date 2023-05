Ue: Paita (Azione-Iv), ipotesi astensione Pd fa accapponare la pelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche solo l'ipotesi che il Pd possa astenersi sul voto sulla produzione di munizioni fa accapponare la pelle: votare sì aiuta l'Ucraina, ma rafforza anche la difesa comune, l'obiettivo che ogni europeista dovrebbe avere". Lo afferma Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. "Che Schlein avrebbe portato il Pd a sinistra lo avevamo previsto, ma che addirittura potesse esserci anche solo un dubbio fra i democratici su questo tema sembrava fantasia. E, invece, è successo. Mi auguro che domani il Pd voti compatto, se non altro per la storia riformista di quel partito che sarebbe ancora una volta rinnegata", conclude la parlamentare. (Rin)