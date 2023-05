Sociale: a Milano 180 mila volontari, città a forte vocazione solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro, oggi alle 18 nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, sono intervenuti Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Gian Carlo Blangiardo, già Presidente di Istat, Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Support, Intesa Sanpaolo, Guido Borsani, Presidente Fondazione Deloitte, Barbara Colombo, Presidente UCIMU, Eugenio Massetti, Vicepresidente Vicario Confartigianato Imprese, Alberto Sinigallia, Presidente Fondazione Progetto Arca, Luigi Taranto, Segretario generale Confcommercio, e Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. "Questa ricerca fotografa un aspetto della nostra città poco valorizzato, seppur fondamentale nella definizione della sua identità: Milano è da sempre una città solidale, attenta a chi ha più bisogno", afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, "Siamo felici di sapere che oltre 180mila persone fanno volontariato, ma non possiamo fermarci a questi numeri. Bisogna crescere e far crescere la cultura della solidarietà e del sostegno reciproco. Istituzioni, imprese private, Terzo Settore, cittadini devono lavorare insieme per fare meglio e di più per chi ha meno possibilità o vive in condizioni di disagio, economico e sociale, per permettere alla nostra comunità uno sviluppo e un futuro più equo e più giusto". (segue) (Rem)