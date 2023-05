Sociale: a Milano 180 mila volontari, città a forte vocazione solidale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'inizio degli Anni Duemila", afferma il Vice Presidente di Confartigianato Imprese, Eugenio Massetti, "fra vari studiosi nacque e crebbe un dibattito sul valore o meno di alcune particolarità del modello italiano: policentrismo, poliarchia, sussidiarietà. Soprattutto queste ultime due strettamente connesse, come a presentare le possibilità vere del Paese. Il Rapporto che viene presentato parla dell'economia sociale come 'ecosistema'. Se si va agli inviti di Papa Francesco la 'sostenibilità' nasce dall'assunzione di Relazioni che danno modo ad un soggetto di sentirsi 'in dialogo', con gli ambienti della sua vita. Anche la sussidiarietà, continua Massetti, non produce da sola 'sviluppo sociale' se non connessa con la generazione di Senso nei molteplici aspetti della quotidianità; e per quanto ci riguarda saper fare associazionismo vuol dire lavorare in questa direzione. Per questo la partecipazione delle persone ad attività collettive arricchisce la loro vita. C'è la necessità di comprendere che la Sussidiarietà è un Processo, e non solo una modalità; un processo in cui nel proprio quotidiano tutti, persone, imprese e comunità, abbiano la possibilità di sperimentare Relazioni vere". "Cultura della sussidiarietà e modelli di amministrazione condivisa dei beni comuni hanno come presupposto una adeguata dotazione di capitale sociale. E la dotazione di capitale sociale – secondo le forme, in particolare, del tessuto di relazioni cooperative tra iniziativa organizzata dei privati e funzione pubblica – si è rivelata determinante per la tenuta del nostro Paese nel tempo della pandemia e per la sua resilienza”, sostiene Luigi Taranto, Segretario generale Confcommercio. (Rem)