Roma: Europa League, sale l'attesa per la finale, migliaia di tifosi si riversano in zona Olimpico

- Bandiere e sciarpe giallorosse sventolano fuori dalle auto a Roma. Appese agli scooter o portate in mano. I clacson suonano. È questa la fotografia del centro storico della capitale, nei pressi dello Stadio Olimpico dove tra poco più di un’ora la Roma giocherà la finale di Europa League, contro il Siviglia. I tifosi che tra poco si riverseranno sugli spalti dell’Olimpico per supportare la loro squadra del cuore sono oltre 50 mila. Fumogeni giallorossi e trombette in piazza Mancini, a 900 metri dallo stadio dove bar e chioschi sono presi di assalto. Sul lungotevere, invece, all’altezza di Ponte Duca D’Aosta diverse macchine dei vigili urbani direzionano il traffico mentre le bancarelle vendono sciarpe e gadget. (Rer)