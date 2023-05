Francia: riforma pensioni, prosegue la battaglia politica per abrogare il provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia continuano le tensioni sulla riforma delle pensioni, promulgata dal presidente Emmanuel Macron nelle scorse settimane. I deputati del gruppo centrista Libertà, indipendenti, oltremare e territori (Liot) hanno presentato una proposta di legge per far abrogare la riforma con il sostegno di una parte delle opposizioni. Una commissione dell'Assemblea nazionale ha però censurato in parte il testo, rendendolo di fatto inutile per l'abrogazione della legge, che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. La sinistra ha quindi presentato più di mille emendamenti per ostacolare l'avanzamento del dibattito. I deputati della coalizione di sinistra Nuove unione popolare ecologica e sociale (Nupes) hanno poi abbandonato la Commissione affari sociali dell'Assemblea nazionale in segno di protesta contro la maggioranza del presidente Emmanuel Macron. (Frp)