Decreto Siccità: Centinaio (Lega), servono opere, non ambientalismo ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del decreto Siccità, "il Senato dà finalmente il via libera a un piano strutturato e coerente per contrastare gli effetti dovuti all'alternanza di scarse precipitazioni e piogge intense e improvvise. Il cambiamento climatico richiede di intervenire con opere urgenti, bloccate per troppo tempo da no burocratici e da un ambientalismo ipocrita. Finalmente è arrivato il momento di superare questi veti e di passare all'azione". Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. "Avevo già lanciato un allarme in tal senso lo scorso anno, ma allora rimase purtroppo inascoltato, con i risultati che ricordiamo - ricorda Centinaio -. Oggi finalmente governo e maggioranza si assumono la responsabilità di intervenire, con la nomina di un commissario per gestire gli interventi più urgenti e una cabina di regia per accelerare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di infrastrutture ormai improrogabili, come dighe e invasi. L'acqua è ormai diventata un bene prezioso, che dobbiamo imparare a raccogliere, gestire e incanalare nel migliore dei modi, per evitare che diventi un problema quando manca così come quando cade con violenza. Lo sanno bene i nostri agricoltori, preziosi custodi del territorio, che potranno ricevere dalle misure previste in questo testo un aiuto nella gestione delle risorse idriche per i loro campi". (Com)