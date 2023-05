Ucraina: Casa Bianca, oggi annunceremo nuovi aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti annunceranno oggi un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La Russia continua i suoi attacchi brutali e inaccettabili contro la popolazione civile, e noi aiuteremo l’Ucraina a difendersi: il pacchetto che annunceremo oggi include nuove munizioni per i sistemi Patriot e Himars, oltre a sistemi missilistici Avenger e missili Stinger”, ha detto. (Was)