Commercio: Gusmeroli (Lega), ddl su made in Italy frutto anche lavoro e centralità Parlamento

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approdo in Consiglio dei ministri del disegno di legge concernente la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, che ha significativamente attinto e incorporato le proposte derivanti dall'indagine conoscitiva sul made in Italy svolta in commissione. Questa è la prova di che cosa si riesce a fare quando le istituzioni, Parlamento e governo, lavorano in sinergia". Lo afferma Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega. "Sono stati quattro mesi di lavoro intenso, durante i quali la commissione ha audito decine e decine di imprese e associazioni di categoria, i cui prodotti sono eccellenze dell'Italia nel mondo - aggiunge il parlamentare -. Dal fondo sovrano al sostegno per l'imprenditoria femminile, dall'utilizzo della blockchain nella lotta a contraffazione e italian sounding fino alla tutela del patrimonio culturale immateriale; sostegno del settore fieristico in Italia e all'estero e focus sulla Formazione. Sono solo alcune delle misure recepite nel disegno di legge. Il made in Italy - conclude Gusmeroli - si difende solo ascoltando e coinvolgendo chi lo fa tutti i giorni, con il lavoro e con i propri prodotti: per la Lega e per la maggioranza di centrodestra è fondamentale che le proposte arrivino proprio dalle attività economiche e produttive sui territori". (Rin)