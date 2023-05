Diritti: D'Amato (Pd), firmata petizione per dire "no a maternità surrogata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho sottoscritto la petizione 'no alla maternità surrogata' promossa dalla rete Nogpa. La Gpa è una pratica intollerabile che offende la dignità delle donne e i diritti dei bambini, e va contrastata in tutti gli ambiti a partire da Unione Europea e dall'Onu. La mia adesione all'appello nasce da una critica da sinistra alla pratica della GPA. Ecco perché invito tutti ad aderire all'appello lanciato dalla Rete NOGPA e firmare la petizione, per dire un forte no a un'inaccettabile mercificazione del corpo delle donne". Lo ha dichiarato in una nota il Consigliere regionale del Lazio del Pd e membro della Commissione Sanità, Alessio D'Amato. (Com)